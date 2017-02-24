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В районе Мариуполя боевики разгружали боеприпасы под прикрытием детей
На свои позиции террористы привезли автобус с детьми и стали производить выгрузку боекомплекта. Об этом сообщил спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер, пишет 0629.com.ua.
По информации украинской разведки, на прошлой неделе на позициях боевиков между Широкино и Водяным (высота "Дерзкая") проводилась выгрузка боекомплекта под прикрытием детей. "В тот момент, когда террористы стали разгружать БК (боекомплект, - прим. ред), к позициям подъехал автобус. Из него вышли дети. Это были дети с оккупированной территории. Таким образом боевики просто прикрывались ими", - говорит Александр Киндсфатер.
Пресс-офицер сектора "Мариуполь" сказал, что хоть эта информация похожа на фейк, но он уверяет в ее достоверности, т.к. наличие детей на позициях боевиков подтверждают и разведчики, и украинские бойцы видели со своих укрепленных районов.
Фото: rusjev.net/
Теги: Донбасс, война, дети, боеприпасы, боевики
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