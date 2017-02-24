В районе Мариуполя боевики разгружали боеприпасы под прикрытием детей

На свои позиции террористы привезли автобус с детьми и стали производить выгрузку боекомплекта. Об этом сообщил спикер сектора "Мариуполь" Александр Киндсфатер, пишет 0629.com.ua.



По информации украинской разведки, на прошлой неделе на позициях боевиков между Широкино и Водяным (высота "Дерзкая") проводилась выгрузка боекомплекта под прикрытием детей. "В тот момент, когда террористы стали разгружать БК (боекомплект, - прим. ред), к позициям подъехал автобус. Из него вышли дети. Это были дети с оккупированной территории. Таким образом боевики просто прикрывались ими", - говорит Александр Киндсфатер.



Пресс-офицер сектора "Мариуполь" сказал, что хоть эта информация похожа на фейк, но он уверяет в ее достоверности, т.к. наличие детей на позициях боевиков подтверждают и разведчики, и украинские бойцы видели со своих укрепленных районов.



