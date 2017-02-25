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На оккупированной Луганщине пророссийские боевики забросали гранатами два патруля ОБСЕ
Наблюдателей Миссии остановили в оккупированной Екатериновке. К ним подошел вооруженный боевик "ЛНР", на лице которого была балаклава, а на форме нашивка "Новороссия". Инцидент случился 25 февраля около 11:40, сообщает "Диалог. UA".
Боевик начал представителям двух групп ОБСЕ, которые в этот день патрулировали Екатериновку, задавать провокационные вопросы, а затем вышел еще один сепаратист и начал стрелять в воздух.
В сообщении штаба АТО в Facebook сказано, что "командир" сепаратистов находится в Первомайске. После вооруженной провокации боевиков, наблюдатели сели в машину и поехали в сторону Золотого. Однако на этом оккупанты не остановились и начали вслед машинам наблюдателей кидать гранаты, которые тут же взрывались. На КПВВ "Золотое" представители ОБСЕ сообщили об инциденте офицеру украинской стороны СЦКК.
Личный состав ОБСЕ и автомобильная техника не пострадали.
Отмечается также, что уже на КПВВ "Золотое" в 12:55, Миссия зафиксировала нарушение перемирия боевиками, которые из стрелкового оружия и АГС в направлении Первомайск – Золотое совершили обстрелы.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ЛНР, АТО, боевики
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