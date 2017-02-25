Главная / Новости / Луганская область / В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину
Последние новости раздела
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами08:58
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- Сегодня на Донбасском фронте ранения получили пятеро украинских военных20:03
- СБУ виявила у районі АТО схрон з некерованими авіаційними ракетами та вогнемет «Шмель» російського виробництва 19:45
- Сегодня на Донбасском фронте 47 обстрелов: боевики вели огонь на всех направлениях19:05
- ДНРовец подтвердил, что банда Захарченко обстреливала Донецк из минометов и "переводила стрелки" на «укров»18:16
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"17:43
В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину
25.02.2017 10:10
В пешеходном пункте пропуска «Станица Луганская» военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили нашего соотечественника, которого разыскивали подразделения полиции, пишет informator.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 25 февраля, на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Мужчина находился в розыске за разбой и грабеж. Задержали его в КПВВ, когда он пересекал линию разграничения, следуя на контролируемую территорию. Задержанный передан сотрудникам Нацполиции», — уточнили в украинском пограничном ведомстве
Теги: Донбасс, мужчина, розыск, Станица Луганская
Читайте также:
- В Борисполе мужчина пытался вывезти в носках 182 тысячи евро
- Донецкая милиция ищет таинственно исчезнувшую молодую пару
- Потерялся дедушка! Маленький внук встречает автобус каждый день
- Лидера "Оплота" Евгения Жилина объявили в розыск (ВИДЕО)
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами08:58
- За минувшие сутки в АТО 12 украинских военных ранены, 4 травмированы, зафиксировано 92 обстрела, - пресс-центр07:45
- Белый Барс – Донбасс: превью матча 38-го тура УХЛ23:01
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе22:42
- В оккупированной Горловке в течение двух часов слышны тяжелые исходящие выстрелы22:10
- Все по Путину - в Донецке боевики ведут огонь от роддома21:40
- У боевиков "ДНР" завершилась "зачетная" неделя по стрельбе из танков и БМП21:28
- В Париже объявили лауреатов "французского Оскара"10:50
- Боевики на видеоконференции решат проблемы Донбасса10:47
- Эксперты сообщили, когда начнет расти курс доллара10:30
- В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину10:10
- В Украине задержали двух админов "групп смерти"09:50
- В сервисе Cloudflare обнаружена опасная уязвимость09:40
- Надежда Савченко попала в Макеевскую колонию09:31
- Боец Нацгвардии случайно выстрелил себе в живот09:14
- В гараже на Луганщине СБУ обнаружила тайник с ракетами08:58
- В Аргентине столкнулись два автобуса: 13 человек погибли08:38
- Жизнь на 2 дома: для чего в Мариуполь едут жители оккупированных городов Украины. ВИДЕО08:04
- Чем не стоит жертвовать ради работы22:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Украина в опасности: население массово подхватывает безсимптомный вирус
- Парубий обратился к жителям оккупированного Донбасса по поводу "паспортов" фейковых "республик"
- Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол
- В ДНР к «празнику» 23 февраля раздают квартиры
- Военные опубликовали видео попадания в технику боевиков из противотанкового комплекса в АТО (ВИДЕО)
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест