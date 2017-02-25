В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину

25.02.2017 10:10

В пешеходном пункте пропуска «Станица Луганская» военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили нашего соотечественника, которого разыскивали подразделения полиции, пишет informator.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 25 февраля, на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«Мужчина находился в розыске за разбой и грабеж. Задержали его в КПВВ, когда он пересекал линию разграничения, следуя на контролируемую территорию. Задержанный передан сотрудникам Нацполиции», — уточнили в украинском пограничном ведомстве