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Архив - Луганская область

В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину

25.02.2017 10:10
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В Станице Луганской задержан мужчина, находившийся в розыске. Шел в свободную Украину

В пешеходном пункте пропуска «Станица Луганская» военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили нашего соотечественника, которого разыскивали подразделения полиции, пишет informator.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 25 февраля, на сайте Государственной пограничной службы Украины.
«Мужчина находился в розыске за разбой и грабеж. Задержали его в КПВВ, когда он пересекал линию разграничения, следуя на контролируемую территорию. Задержанный передан сотрудникам Нацполиции», — уточнили в украинском пограничном ведомстве



Теги: Донбасс, мужчина, розыск, Станица Луганская
 
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