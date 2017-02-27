В «ЛНР» закончится гривна

27.02.2017 21:03

На территории оккупированного Донбасса введут в обращение российские рубли

Как передает Politeka со ссылкой на решение, которое появилось на сайте «Совета министров ЛНР», гривну обещают изъять из оборота уже с 1 марта 2017 года.

Пресс-служба так называемого «совета министров» отмечает, что что рубль становится официальной денежной единицей на оккупированном Донбассе «с целью принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций преимущественно в российских рублях».

Также согласно документу, с начала марта свою силу теряют прежние постановления «минфина ДНР», согласно которым на территории республик боевиков допускалось хождении украинской гривны, и любых других иностранных валют.

Напомним, власти так называемых «ДНР» и «ЛНР» пригрозили ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если блокада Донбасса не прекратится.