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В «ЛНР» закончится гривна
На территории оккупированного Донбасса введут в обращение российские рубли
Как передает Politeka со ссылкой на решение, которое появилось на сайте «Совета министров ЛНР», гривну обещают изъять из оборота уже с 1 марта 2017 года.
Пресс-служба так называемого «совета министров» отмечает, что что рубль становится официальной денежной единицей на оккупированном Донбассе «с целью принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций преимущественно в российских рублях».
Также согласно документу, с начала марта свою силу теряют прежние постановления «минфина ДНР», согласно которым на территории республик боевиков допускалось хождении украинской гривны, и любых других иностранных валют.
Напомним, власти так называемых «ДНР» и «ЛНР» пригрозили ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину уголь, если блокада Донбасса не прекратится.
Теги: Донбасс, гривня, ЛНР
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