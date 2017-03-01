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Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского

01.03.2017 09:36
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Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского

В феврале благотворительной организацией «Луганское областное отделение "Международной благотворительной организации «Благотворительный фонд "СОС Детский городок"» начата программа «Гуманитарная поддержка уязвимых детей до 7 лет вдоль линии разграничения». Данная программа реализуется в рамках гуманитарной акции «Папа для Украины» и при финансовой поддержке Папы Римского Франциска. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
В рамках программы предоставляется базовая поддержка в виде детских продуктов питания, средств детской гигиены, сезонной одежды, обуви, комплектов для новорожденных, лекарств и витаминов.
Также улучшаются условия доступа к медицинскому обслуживанию и качественной поддержке физического и психического здоровья детей и родителей в Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах, где оказывается психологическая поддержка и квалифицированные медицинские консультации.
Помощь предоставляется наиболее нуждающимся. Отбор семей происходил в соответствии с определенными критериями уязвимости, которые были разработаны совместно с местными государственными партнерами.
На данный момент были отобраны 1000 детей от 0 до 3 лет и 500 детей от 3 до 7 лет.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, дети, Папа римский, Луганская область
 
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