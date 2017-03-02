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Террористы сажают террористов: у Плотницкого очередной «оружейный» бзик, - ИС
У главаря террористов «лнр» Плотницкого очередной бзик по тотальному изъятию у своих боевиков припрятанного оружия и боеприпасов.
Оружие у «граждан лнр» появляется в основном после "прохождения службы", а именно занятия террористической деятельностью. Террористы от бесперспективной «службы» бегут или разрывают контракты с оккупантами, так как "войска лнр", в Берлин, Львов и Киев так и не вошли. В итоге, местные террористы-наемники, получив свою каинову плату и увидев к чему привел "русский мир", разочарованно возвращаются в шахты.
Но тем не менее, со службы прихватывают, все что можно. Как правило, это гранаты и огнестрельное оружие. Из-за роста бандитизма в "лнр", "полиция лнр" стерлась, отбирая награбленное. Да, террористы сажают террористов. Такова «се ля ви». А вот оперативность ребят из "Миротворца" поражает.
Вот задерживают в "лнр" асвабадителя", а он уже в базе.
1 марта 2017 года сотрудниками "мвд лнр" в ходе проведения операции «Антитеррор», по месту жительству Вакаря Алексея Андреевича, 1958 г.р., жителя г. Свердловск, п. Володарск, изъяты 250 патронов калибра 7,62 мм.
В МВД Украины к нему тоже есть вопросы еще по старым делам.
https://myrotvorets.center/criminal/vakar-aleksej-and.
Ранее группа ИС сообщала, что в Счастье рассекретили шпионскую сеть «лнр».
Секция "Дельта", группа "Информационное сопротивление"
Теги: Донбасс, ЛНР, Плотницкий, террористы
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