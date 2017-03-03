Уволенных рабочих Харцызского "Силура" приглашают на работу, но почти на волонтерских условиях

03.03.2017 12:14

Бывших сотрудников Харцызского канатного завода "Силур", который подвергся "национализации, зовут работать подсобными рабочими на зарплату в 2514 рублей (около 1250 гривен). Об этом говорится в сюжете одного из сепаратистских телеканалов.



Ранее оккупационные "власти" заявляли, что "национализированный" Харцызский канатный завод "Силур" начнет работать в феврале. Но этого не случилось и назначенный ими директор завода Иван Иванцов дату запуска завода назвать не берется.



Уволенным в конце прошлого года "силуровцам" предлагают вернуться на завод по программе временного трудоустройства - подсобными рабочими.



"Мы пригласили трудящихся завода, которых не можем принять, к сожалению, на сегодняшний день на рабочие специальности, по которым они работали ранее, на завод, чтобы они поучаствовали в благоустройстве завода, подготовке его к началу производственной деятельности", - говорит Иванцов.



За наведение порядка на территории завода людям обещают всего 2514 рублей ( около 1250 гривен). Горожан такой оклад не привлекает, но особого выбора нет. В сюжете отмечается, что если раньше на такие условия соглашались только 19 человек, то на сегодня подсобными рабочими готовы пойти подсобниками за такую зарплату готовы 180 бывших заводчан.



Отметим, "Силур" до начала "русской весны" был крупнейшим производителем стальных канатов и проволоки для различных отраслей промышленности и единственным в Украине производителем корда для автомобильных шин. Отгрузка продукции шла на около 30 стран. Шестого декабря 2016 года стало известно, что завод "Силур" на полгода остановил работу. На официальном сайте компании "Стальканат-Силур" 30 ноября появилось обращение гендиректора к сотрудникам завода в Харцызске, который сообщает о потери связи с заводом.