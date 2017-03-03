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Архив - Луганская область

В "ЛНР" оживленно обсуждают смену "руководства республики"

03.03.2017 12:54
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В "ЛНР" оживленно обсуждают смену "руководства республики"

На оккупированной территории Луганской области главари "ЛНР" начали конфиденциальное обсуждение смены "руководства", как первый шаг к признанию Россией "республики" с перспективой дальнейшего вхождения в состав РФ, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"После утверждения президентом РФ В.Путиным положения о "признании документов ЛДНР", вслед за "ДНР" и среди представителей руководящего состава различных уровней "ЛНР" началось конфиденциальное обсуждение возможной смены руководства "республики" (кандидатуры пока не называются) как первого шага к "признанию ЛНР" с перспективой дальнейшего вхождения обеих псевдореспублик в состав РФ", - написал Тымчук в Facebook.


Фото: sharij.net

Теги: Донбасс, смена пола, руководство, ЛНР, Плотницкий
 
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