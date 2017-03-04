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Блокада Донбасса: у активистов на Луганщине обнаружили взрывчатку

04.03.2017 12:05
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Блокада Донбасса: у активистов на Луганщине обнаружили взрывчатку

Отдел коммуникации полиции Луганской области сообщил, что активистов, которые инициировали так называемую «торговую блокаду Донбасса», правоохранителями была обнаружена взрывчатка.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия на месте лагеря активистов, работают криминалисты-взрывотехники, обследуется территория.

Под одной из опор моста полицейскими найдены мины «МОН», гранаты РГМ-5, около 2 кг тротила с приспособлениями для совершения взрывов, а также дымовые шашки и патроны.


Фото: apostrophe.ua

Теги: Донбасс, взрывчатка, блокада, активисты
 
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