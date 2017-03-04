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Архив - Луганская область

Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла

04.03.2017 20:27
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Мужчина пытался ввезти из Украины в ЛНР 500 кг масла

Бойцы батальона "Луганск-1" помешали незаконному перемещению 500 кг масла через реку Северский Донец на неподконтрольную Украине территорию. Об этом сообщила спикер ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в 16:20 между селами Лопаскино и Трехизбенка на расстоянии 500 метров от реки Северский Донец бойцы батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" во время патрулирования задержали автомобиль "Нива", под управлением 21-летнего водителя, жителя с. Трехизбенка", – говорится в сообщении.

Мужчина в багажнике машины вез 500 кг масла с целью переправить его на неподконтрольную украинской власти территорию населенного пункта Славяносербск.

Для документирования противоправной деятельности мужчины были вызваны работники фискальной службы "Фантом", которые составили в отношении нарушителя административный материал по статьей 204-3 КЦоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, масло, товар, ЛНР
 
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