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Архив - Луганская область

В "ЛНР" утверждают, что против них в рядах ВСУ воюют иностранные наемники

04.03.2017 17:59
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В "ЛНР" утверждают, что против них в рядах ВСУ воюют иностранные наемники

Так называемый "официальный представитель" боевиков "народной милиции" "ЛНР" Андрей Марочко заявил, что "украинское военное руководство продолжает прибегать к услугам дорогостоящих зарубежных наемников". Информацию распространили сепаратистские интернет-издания.

По его словам, якобы "выявлено нахождение в районе населенного пункта Счастье иностранного подразделения численностью до 30 человек".


Фото: rian.com.ua/

Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, наемники, иностранцы
 
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