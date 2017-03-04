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В "ЛНР" утверждают, что против них в рядах ВСУ воюют иностранные наемники
04.03.2017 17:59
Так называемый "официальный представитель" боевиков "народной милиции" "ЛНР" Андрей Марочко заявил, что "украинское военное руководство продолжает прибегать к услугам дорогостоящих зарубежных наемников". Информацию распространили сепаратистские интернет-издания.
По его словам, якобы "выявлено нахождение в районе населенного пункта Счастье иностранного подразделения численностью до 30 человек".
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, наемники, иностранцы
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