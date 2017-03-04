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В "ЛНР" заявили о перестройке экономики на Россию и ждут пополнение бюджета
Так называемый "глава" "профсоюза работников торговли" "ЛНР" Анатолий Соболев заявил, что "перестройка экономики „ЛНР“ на Россию существенно увеличит товарооборот между „двумя странами“ и положительно скажется на „бюджете“ „ЛНР“".
Информацию распространили сепаратистские интернет-издания.
По его словам, "перестройка экономики" якобы "увеличит объем продаж, как импорта, так и экспорта", что "позволит пополнить „бюджет“ „ЛНР“": "Это также позволит наполнить российский рынок нашими товарами, а российские товары заменят на нашем рынке украинские".
"Наши товары теперь напрямую будут попадать на российский рынок. Если раньше это все шло через украинских олигархов, то теперь товары будут идти непосредственно от „республики“ и прибыль пойдет не в их карманы, а в бюджет „республики“", — заявил Соболев.
Фото: goldnike-777.blogspot.com
Теги: экономика, Россия, Донбасс, торговля, ЛНР
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