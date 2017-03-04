Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В "ЛНР" заявили о перестройке экономики на Россию и ждут пополнение бюджета

04.03.2017 17:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ЛНР" заявили о перестройке экономики на Россию и ждут пополнение бюджета

Так называемый "глава" "профсоюза работников торговли" "ЛНР" Анатолий Соболев заявил, что "перестройка экономики „ЛНР“ на Россию существенно увеличит товарооборот между „двумя странами“ и положительно скажется на „бюджете“ „ЛНР“".

Информацию распространили сепаратистские интернет-издания.

По его словам, "перестройка экономики" якобы "увеличит объем продаж, как импорта, так и экспорта", что "позволит пополнить „бюджет“ „ЛНР“": "Это также позволит наполнить российский рынок нашими товарами, а российские товары заменят на нашем рынке украинские".

"Наши товары теперь напрямую будут попадать на российский рынок. Если раньше это все шло через украинских олигархов, то теперь товары будут идти непосредственно от „республики“ и прибыль пойдет не в их карманы, а в бюджет „республики“", — заявил Соболев.


Фото: goldnike-777.blogspot.com

Теги: экономика, Россия, Донбасс, торговля, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх