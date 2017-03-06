На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России

06.03.2017 19:38

На Донбассе убит очередной российский "доброволец", который воевал в составе террористов и имел позывной "Пластун".

Об этом пишут осведомленные пользователи социальных сетей со ссылкой на данные самих боевиков, передает "Диалог.UA".

Стало известно, что "Пластун" являлся командиром боевого подразделения, уничтоженного зимой 2016 года террориста Бэтмэна. Его сослужвец из "ЛНР", Евгений Сергеев, опубликовал эмоциональные воспоминания о первой встрече с террористом, который умер на Донбассе "не за Луганск, а за Россию".

При этом пользователи социальных сетей высмеяли боевика за позорную подробность о том, что российский доброволец, приехав в Украину защищать луганщину, даже не знал о том, что такое на самом деле "Ворошиловград".

Источник: http://from-ua.com