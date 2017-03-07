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Луганских бюджетников принуждают получать фейковые "паспорта республики"
Работники бюджетных предприятий оккупированного Луганска в соцсетях сообщают, что местная «власть» заставляет их получить «паспорта ЛНР».
По словам очевидцев, в последние дни усилилось давление на некоторых предприятиях и вузах со стороны руководства. Один из местных жителей отмечает: «Сначала нас вписали в списки Мира Луганщины, теперь речь идет о том, чтобы мы меняли украинские паспорта».
Также, одна луганчанка заявила, что не собирается менять свой паспорт: «Верю, что придет Украина сюда. Я — не коллаборационист».
При этом отмечается, что такую позицию поддерживают не все. Луганчанка отмечает: «Многие реально, к сожалению, приспосабливаются и получают эти бумажки. Аргументируют тем, что им здесь жить, на этой территории, и нужно подстраиваться каким-то образом».
Местная жительница сообщила, что теперь с такими «документами» она сможет ездить спокойно не только в РФ, но и Абхазию и Приднестровье. Однако, она не смогла ответить на вопрос, что мешало ей ездить туда с украинским паспортом.
Кроме того, та же женщина добавила, что украинский паспорт сдавать не будет: «Мне сказали, что его можно не сдавать, пусть полежит, а вдруг пригодится».
Фото: miaistok.su/
Теги: Донбасс, принтер, паспорт, ЛНР, бюджетники
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