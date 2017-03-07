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В "армии ЛНР" командуют российские офицеры отдают приказы под действием алкоголя и наркотиков
Военнослужащие подразделений боевиков "ЛНР" в оккупированной Брянке недовольны офицерами РФ, которые командуют ими в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУР, новость передает "Пресса Украины".
"Рядовые и сержанты подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК выражают недовольство решениями и распоряжениями офицеров ВС РФ звена "рота – батальон", которые принимаются ими в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ", - говорится в сообщении.
Разведчики рассказали, что это приводит к потерям личного состава в подразделениях боевиков "ЛНР". Они выяснили, что командование бригады игнорирует многочисленные жалобы подчиненных на офицеров РФ. Отмечается снижение морально-психологического состояния, что прежде всего связано с ростом недоверия военнослужащих командного состава.
Фото: vchaspik.ua
Теги: Донбасс, война, наркотики, алкоголь, офицеры, ЛНР
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