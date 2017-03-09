- Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського15:52
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план13:00
- Волонтер опубликовал снимок патриотического поздравления из АТО с 8 Марта12:40
- АТО: украинские позиции обстреляли более 100 раз09:20
- В Минске говорят о передаче границы на Донбассе третьей стороне, – Айвазовская09:00
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса08:40
- На Донбассе в феврале были убиты 11 мирных граждан, еще 62 получили ранения - ООН22:27
Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського
Головна військова прокуратура України склала підозру учаснику незаконного збройного формування «ЛНР» на прізвище Корнієвський. Про це сьогодні, 9-го березня, повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України, інформує replyua.net.
«Корнієвський підозрюється в тому, що з липня 2014 року до кінця жовтня того ж самого року під час перебування в окупованому місті Луганськ виконував роль самопроголошеного «слідчого» незаконного збройного формування «Луганська народна республіка» окремого комендантського полку 2 АК Збройних сил РФ», - зазначається у повідомленні.
Під час незаконного утримування українських громадян підозрюваний займався проведенням їхнього допиту та віддавав накази застосовувати фізичні методи впливу. Він наказував застосовувати тортури та просто знущатися над людьми. Наразі слідству вдалося встановити шістьох потерпіли людей від рук ката. На початку березня поточного року прокуратура склала проти Корнієвського підозру в участі в терористичній організації, сприянні веденні агресивної війни, розбоях та насиллі над людьми. Також Генеральна прокуратура просить усіх, хто став жертвою насилля цього бойовика повідомляти у Головну військову прокуратуру.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, боевик, прокуратура, ЛНР
- Сотрудник прокуратуры запутался на блокпосту в Новотроицком со своими паспортами и попал в руки полиции
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- За участие в незаконных вооруженных формированиях будут судить жителя Сартаны
- Прокуратура: в школах Краматорска БАДами не торгуют
- Во время задержания "начальника разведки республиканской гвардии ДНР" его подчиненные оказали сопротивление, - ИС
- Экологи бьют тревогу: у берегов Крыма образовалось огромное нефтяное пятно
- Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського15:52
- ГУР: боевики "лнр" идут в "самоволку" из-за тяжелых условий "службы"14:38
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой14:25
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Спасатель Анна покоряла горы и разбирала завалы после обстрелов07:35
- Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия22:37
- Меткомбинаты Ахметова травят мариупольцев, когда за ними никто не следит20:27
- В СБУ з’ясували, хто причетний до стрілянини під Волновахою16:48
- Национализация Привата: как пострадала банковская сфера16:28
- Генерал оценил масштаб угрозы «русской весны» в Одессе16:15
- Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського15:52
- На Одесчине задержали опасного торговца людьми — видео15:45
- Климкин в США: какие сигналы получила украинская сторона15:30
- Украинцы несут валюту в обменники: что происходит15:15
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Меркель сходила на допрос 8 марта14:42
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса