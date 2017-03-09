Прокуратура шукає потерпілих від рук бойовика ОРЛО Корнієвського

09.03.2017 15:52

Головна військова прокуратура України склала підозру учаснику незаконного збройного формування «ЛНР» на прізвище Корнієвський. Про це сьогодні, 9-го березня, повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України, інформує replyua.net.



«Корнієвський підозрюється в тому, що з липня 2014 року до кінця жовтня того ж самого року під час перебування в окупованому місті Луганськ виконував роль самопроголошеного «слідчого» незаконного збройного формування «Луганська народна республіка» окремого комендантського полку 2 АК Збройних сил РФ», - зазначається у повідомленні.



Під час незаконного утримування українських громадян підозрюваний займався проведенням їхнього допиту та віддавав накази застосовувати фізичні методи впливу. Він наказував застосовувати тортури та просто знущатися над людьми. Наразі слідству вдалося встановити шістьох потерпіли людей від рук ката. На початку березня поточного року прокуратура склала проти Корнієвського підозру в участі в терористичній організації, сприянні веденні агресивної війни, розбоях та насиллі над людьми. Також Генеральна прокуратура просить усіх, хто став жертвою насилля цього бойовика повідомляти у Головну військову прокуратуру.

Источник: http://replyua.net