- В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами20:17
- Сегодня боевики 49 раз обстреляли силы АТО, огонь вели из орудий разных калибров19:23
- В России ГРУшники готовят казаков для заброски на оккупированный Донбасс18:57
- Пленным украинским офицерам ССО приписали ликвидацию боевика Гиви18:49
- Помощь при рождении ребенка в Украине теперь можно оформить онлайн18:26
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"18:08
- НБУ будет инициировать санкции в отношении материнских структур российских банков17:52
- Две недели на закрытие всех отделений "Сбербанка" в Украине - штаб блокады Донбасса выдвинул ультиматум Кабмину17:13
- Участники блокады Донбасса требуют от Кабмина заключить договора об импорте угля не из России17:04
- Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине16:45
В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами
В незаконной организации «ЛНР» считает основной задачей украинских диверсантов - устранение руководства боевиков и уничтожение инфрастуктуры. Такое мнение высказала представительница «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, пишет «РИА Новости».
Как утверждает Кобцева, украинская сторона организовала диверсионную работу в подконтрольных «ЛНР» районах Луганской области.
«Против нас была развернута многоуровневая война. Все, начиная от обстрелов и заканчивая блокадой, до сих пор исходит исключительно от самой Украины», - заявила она.
По словам Кобцевой, внешнее управление на украинских предприятиях было введено исключительно из-за транспортной блокады.
Напомним, что в августе 2016 года глава «ЛНР» Игорь Плотницкий был госпитализирован после взрыва его автомобиля.
В «ЛНР» назвали причиной взрыва попытку бывших «чиновников» осуществить переворот. Среди обвиняемых - бывший глава «совета министров» Геннадий Цыплаков, бывший заместитель командира «народной милиции» Виталий Киселев и экс-спикер «народного совета» Алексей Карякин. Последний находится в розыске «ЛНР», Цыплаков, по сообщениям сепаратистских СМИ, совершил суицид после задержания. Карякин также заявлял о смерти третьего подозреваемого, Киселева, однако в «ЛНР» это опровергали. Позже «Газета.ру» сообщила, что Киселев действительно был убит боевиками во время допроса, а вместо него «ЛНР» выдает его брата.
Также напомним, что в феврале в Луганске погиб начальник «народной милиции» Олег Анащенко в результате взрыва автомобиля. В его смерти «ЛНР» обвинила украинских диверсантов.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, устрица, ЛНР, Плотницкий, диверсанты
- Главарь "ЛНР" приказал уничтожить всю украинскую символику
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину
- Главарь "ЛНР" требует от Савченко сколотить в парламенте депутатскую группу "За мир и диалог в Донбассе"
- Из Москвы пришел приказ: вслед за Захарченко на Украину напал и Плотницкий
- Болтливый Плотницкий сдал "кураторов" Кремля с потрохами (ВИДЕО)
- Захарченко и Плотницкий выдвинули Киеву новые " нескромные" требования
- В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами20:17
- Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина 20:06
- На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)19:56
- В прифронтовой Марьинке во время обстрела скончался мужчина19:47
- Нардеп Савченко побывала на допросе в СБУ по поводу поездки в оккупированный Донецк 19:33
- Сегодня боевики 49 раз обстреляли силы АТО, огонь вели из орудий разных калибров19:23
- Авдеевская промка: командуют боевиками исключительно кадровые российские военные и ГРУшники, с них главный спрос за все, что они сделали с нашей землёй - журналист (ФОТО)19:15
- "Власти ДНР" подкорректировали список получателей гуманитарной помощи и включили в него боевиков19:03
- В России ГРУшники готовят казаков для заброски на оккупированный Донбасс18:57
- Пленным украинским офицерам ССО приписали ликвидацию боевика Гиви18:49
- В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами20:17
- Сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой ранены мужчина иженщина 20:06
- На КПВВ "Гнутово" установили модуль для оказания медицинской помощи (ФОТО)19:56
- В прифронтовой Марьинке во время обстрела скончался мужчина19:47
- Нардеп Савченко побывала на допросе в СБУ по поводу поездки в оккупированный Донецк 19:33
- Сегодня боевики 49 раз обстреляли силы АТО, огонь вели из орудий разных калибров19:23
- Авдеевская промка: командуют боевиками исключительно кадровые российские военные и ГРУшники, с них главный спрос за все, что они сделали с нашей землёй - журналист (ФОТО)19:15
- "Власти ДНР" подкорректировали список получателей гуманитарной помощи и включили в него боевиков19:03
- В России ГРУшники готовят казаков для заброски на оккупированный Донбасс18:57
- Пленным украинским офицерам ССО приписали ликвидацию боевика Гиви18:49
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Скандальные идеи власти: ввести "третий пол" и разрешить усыновление при расстройстве психики14:57
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Тримайтеся міцніше: Данилюк розкрив деталі нової угоди з МВФ
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами