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Архив - Луганская область

В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами

10.03.2017 20:17
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В ЛНР заговорили о возможном устранении Плотницкого украинскими диверсантами

В незаконной организации «ЛНР» считает основной задачей украинских диверсантов - устранение руководства боевиков и уничтожение инфрастуктуры. Такое мнение высказала представительница «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, пишет «РИА Новости».

Как утверждает Кобцева, украинская сторона организовала диверсионную работу в подконтрольных «ЛНР» районах Луганской области.

«Против нас была развернута многоуровневая война. Все, начиная от обстрелов и заканчивая блокадой, до сих пор исходит исключительно от самой Украины», - заявила она.

По словам Кобцевой, внешнее управление на украинских предприятиях было введено исключительно из-за транспортной блокады.

Напомним, что в августе 2016 года глава «ЛНР» Игорь Плотницкий был госпитализирован после взрыва его автомобиля.

В «ЛНР» назвали причиной взрыва попытку бывших «чиновников» осуществить переворот. Среди обвиняемых - бывший глава «совета министров» Геннадий Цыплаков, бывший заместитель командира «народной милиции» Виталий Киселев и экс-спикер «народного совета» Алексей Карякин. Последний находится в розыске «ЛНР», Цыплаков, по сообщениям сепаратистских СМИ, совершил суицид после задержания. Карякин также заявлял о смерти третьего подозреваемого, Киселева, однако в «ЛНР» это опровергали. Позже «Газета.ру» сообщила, что Киселев действительно был убит боевиками во время допроса, а вместо него «ЛНР» выдает его брата.

Также напомним, что в феврале в Луганске погиб начальник «народной милиции» Олег Анащенко в результате взрыва автомобиля. В его смерти «ЛНР» обвинила украинских диверсантов.


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, устрица, ЛНР, Плотницкий, диверсанты
 
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