На Луганщине при наступлении на пункт ВСУ боевики понесли ощутимые потери: много убитых и раненых

11.03.2017 10:25

Боевики хотели уничтожить один из наблюдательных пунктов ВСУ в Луганской области, но вместо этого были уничтожены сами.

Как сообщил в Facebook волонтер Роман Доник, боевики "ЛНР" пошли в атаку на пункт 93-й бригады ВСУ около Смоляниново. Точных данных по раненым среди орков нет, но известно, что боевики потеряли 5 убитыми. "Вместо сосредоточения личного состава перед атакой прилетело что-то небезопасное для жизни. По итогу около 5 двухсотых. По раненым точных данных нет", - пишет Доник.

Он добавляет, что взбешенные сепаратисты в отместку за потери обстреляли силы АТО из "Града", и открыли по нашим бойцам минометный огонь. При этом волонтер уточняет, что потерь на данном участке фронта среди украинских военных нет.



