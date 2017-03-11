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На Луганщине при наступлении на пункт ВСУ боевики понесли ощутимые потери: много убитых и раненых
11.03.2017 10:25
Боевики хотели уничтожить один из наблюдательных пунктов ВСУ в Луганской области, но вместо этого были уничтожены сами.
Как сообщил в Facebook волонтер Роман Доник, боевики "ЛНР" пошли в атаку на пункт 93-й бригады ВСУ около Смоляниново. Точных данных по раненым среди орков нет, но известно, что боевики потеряли 5 убитыми. "Вместо сосредоточения личного состава перед атакой прилетело что-то небезопасное для жизни. По итогу около 5 двухсотых. По раненым точных данных нет", - пишет Доник.
Он добавляет, что взбешенные сепаратисты в отместку за потери обстреляли силы АТО из "Града", и открыли по нашим бойцам минометный огонь. При этом волонтер уточняет, что потерь на данном участке фронта среди украинских военных нет.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, волонтер, уничтожение, боевики, ВСУ, обстрелы, Роман Доник
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