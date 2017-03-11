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На Луганщине украинские военные проводят боевые учения с применением РСЗО "Ураган"
Военнослужащие одной из реактивных артиллерийских бригад Вооруженных сил Украины ежедневно проводят учения в Луганской области с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", сообщает "Интерфакс".
Как сообщает пресс-группа оперативно-тактической группировки (ОТУ) "Луганск" на официальном сайте Министерства обороны Украины, совершенствование профессионального мастерства украинских военных проходит в полевых лагерях на предусмотренном Минскими соглашениями расстоянии от линии разграничения.
"Мы хотя и отведены от переднего края, но в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и дать должный отпор врагу. Украинские "Ураганы" — непобедимы", — отметил командир подразделения артиллеристов.
Он подчеркнул, что его подчиненные круглосуточно находятся в полной боеготовности.
Во время практических занятий артиллеристы отрабатывают совершение маршей, занятия боевых позиций, проведение необходимых расчетов, боевую работу по условному врагу и действуют за вводными, такими как ранение номера боевого расчета, вывод приборов из строя, нападение диверсантов и тому подобное.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, Луганская область, военные, учения, ВСУ
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