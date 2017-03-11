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Повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач - Кадиевка после утреннего обстрела

11.03.2017 12:38
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Повреждены жилые дома, газопровод и линии электропередач - Кадиевка после утреннего обстрела

Сегодня утром под обстрел попала оккупированная Кадиевка Луганской области, в результате обстрела повреждения получили 15 жилых домов, а также газопровод и линии электропередачи, сообщают сепаратистские СМИ,

В отделе внутренней политики и информации «городской администрации» сообщили: «11 марта 2017 года в 4.15 Стаханов в очередной раз подвергся артиллерийскому обстрелу. В результате артобстрела повреждения и разрушения получили порядка 15 частных жилых домов в районе улиц Майской, Сажевой и по переулку Насосному. В домах повреждено остекление, шиферная кровля, осколками посечены фасады, есть разрушения хозпостроек, заборов, ворот. На территории одного из домовладений находился микроавтобус, который также пострадал от осколков «.

Кроме того, повреждены газопровод и линии электропередачи по улице Майской и объекты инфраструктуры: «Помимо этого, ударной волной повреждено остекление в одной из комнат на втором этаже социального общежития — отделения ГУ ЛНР „Территориальный центр по обслуживанию одиноких и нетрудоспособных граждан“ на улице Сажевой».

При этом погибших и пострадавших нет.


Фото: tehnopolis.com.ua

Теги: Донбасс, Кадзуки Накадзима, обстрел, разрушения
 
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