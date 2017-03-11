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В результате обстрела Золотого поврежден водовод
11.03.2017 15:37
В результате обстрела боевиками Золотого (Луганская область) поврежден водовод, водоснабжение ограничено. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины та своей странице в Twitter.
"В результате обстрела окрестностей г. Золотое Луганской области поврежден водопровод, водоснабжение ограничено. Ремонтные работы уже проводятся", - отмечается в сообщении.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Луганская область, водовод, повреждения, обстрелы, Золотое
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