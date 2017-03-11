В результате обстрела Золотого поврежден водовод

11.03.2017 15:37

В результате обстрела боевиками Золотого (Луганская область) поврежден водовод, водоснабжение ограничено. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины та своей странице в Twitter.

"В результате обстрела окрестностей г. Золотое Луганской области поврежден водопровод, водоснабжение ограничено. Ремонтные работы уже проводятся", - отмечается в сообщении.