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На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта
13.03.2017 20:15
Временные режимные ограничения введены с 11 марта на территории Луганской области в связи с осложнением оперативной обстановки и с целью предупреждения совершения террористических актов, защиты жизни и здоровья граждан. Об этом со ссылкой на руководство Антитеррористического центра Службы безопасности Украины пишет пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Так, с 11 марта запрещено перемещение в район проведения, а также в районе проведения антитеррористической операции зарегистрированной спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных в установленном порядке к силам и средствам АТО.
Осуществляется превентивная и профилактическая деятельность, направленная на предотвращение совершения правонарушений, недопущение пребывания в районах проведения специальной операции иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации, кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формирований, работников правоохранительных органов, привлеченных к проведению АТО.
"Обеспечить своевременное реагирование на заявления и сообщения об уголовных, административных правонарушениях или события; принять меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах и других общественных местах; выявлять причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений; ограничить перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность с 22.00 до 5:00; ограничить движение транспортных средств (кроме специализированной сельскохозяйственной техники, проводит полевые работы) по объездным путям, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне установленных пунктов пропуска", - отмечены пункты ограничений.
Также запрещено осуществление любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, оборонных сооружений и объектов; использование в транспортных средствах, за исключением специального назначения любых радиостанций (кроме зарегистрированных в установленном порядке); проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты; посещение лесных массивов (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию объектов электро-, газо- и водоснабжения).
Правоохранительными органами и другими уполномоченными структурами будет осуществляться контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами специальных правил и порядка хранения и использования оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других предметов, материалов и веществ, на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел.
Указанные меры принимаются в соответствии с требованиями статей 12, 14 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", статей 1, 2, 23 Закона Украины "О национальной полиции", статей 1, 2, 12 Закона Украины "О национальной гвардии Украины", статьи 24 Закон Украины "О государственной границе Украины", пункта 5 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.07.1998 № 1147, требований статей 3, 4, 5, 6 Закона Украины "о военно-гражданских администрациях".
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, рыбалка, запрет, Луганская область
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