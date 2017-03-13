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Нож, балаклава, пистолет: как развлекаются «милиционеры лнр», - ИС
13.03.2017 20:00
Как стало извесно группе ИС, 9 марта 2017 года сотрудники военной комендатуры «лнр» из Луганска, задержали Жучинского Владимира Владимировича, 1976 г.р., у которого обнаружены и изъяты пистолет «Форт» калибра 9 мм, 32 патрона калибра 9 мм, 1 магазин от пистолета «Форт», 2 ножа, и «балаклава».
Перечисленное осталось у него со времени прохождения службы в рядах «народной милиции лнр».
Куда шел гражданин Жучинский в час ночи, после праздника, непонятно. Возможно, к ближайшей копанке добывать оружие.
Или у «новороссов» это такая форма весенних брачных игр - нож, балаклава, пистолет?
Ранее группа ИС сообщала, что «лнр» обсуждают смену руководства «республики» и «вхождение» в РФ.
ИС
Теги: Донбасс, пистолет, Балаклава, ЛНР, боевики
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