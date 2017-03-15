Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам

15.03.2017 08:53

Луганские партизаны взяли ответственность за поджог складов с ГСМ

На фоне корявых попыток россиян представить борьбу жителей Донбасса за освобождение от оккупантов терроризмом, прекрасную новость и рекомендации наше сообщество получило от Луганских партизан.

"...сегодняшним поджогом складов Теплозавода в Луганске мы хотели достичь несколько важных, как нам кажется, целей. А именно:

1. Напомнить оккупантам о том, что украинское подполье продолжает борьбу и не собирается сдаваться.

2. Нанести вред врагу и его приспешникам (в данном случае снизить оперативность доставки военных грузов по жд из России и заставить Кремль держать карман шире, раз он не собирается от нас уходить... Пока не собирается...).

3. Продемонстрировать тем украинцам, которые не забыли кто они по роду племени и сохранили верность своей Родине, что для борьбы не всегда нужны оружие и взрывчатка. Иногда достаточно "покурить возле камыша", рядом с которым так беспечно враг хранит топливо... Ну или боеприпасы... ;)

Бог и ветер на нашей стороне!

Борітесь і поборите...

Слава Україні!

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Источник Трибун.