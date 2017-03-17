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Боевики порезали Стахановский завод ферросплавов на металл, восстановить уже невозможно
Стахановский завод ферросплавов (СЗФ), который с 2014 года находится на неконтролируемой территории, превратился в руины и немного материальных благ для тех, кто обеспечил его деструкцию.
С того же 2014 года СЗФ простаивал, поэтому боевики из НВФ ОРЛО решили стричь с него металл. Разрушения достигли такого уровня, что никто в недореспубликах уже не сможет восстановить функционирование предприятия, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА). «Предприятие разрушено, в НКТ оно не может быть восстановлено. В рамках Украины – возможно», - констатировал представитель УкрФА.
Отметим, СЗФ специализировался на выпуске ферросилиция марок ФС45, ФС65, ФС75, ферросиликомарганца и ферромарганца. Пророссийские террористы грозились возобновить работу простаивавшего работу СЗФ в марте прошлого года, но по укоренившейся среди любителей «русского мира» традиции – чем громче заявление, тем меньше шансов на его претворение в жизнь. Поэтому возобновили только работы по распилу того немногого, что там еще оставалось.
Фото: www.stakhanov.org.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, завод, металлолом, Кадзуки Накадзима
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