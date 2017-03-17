На Луганщине на растяжке подорвался украинский военный

17.03.2017 15:05

В Луганской области в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Крымское Луганской области", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. С начала суток уже зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ, при которых противник использовал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и минометы калибра 120 мм.