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Архив - Луганская область

На Луганщине на растяжке подорвался украинский военный

17.03.2017 15:05
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На Луганщине на растяжке подорвался украинский военный

В Луганской области в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По предварительной информации в результате подрыва на самодельном взрывном устройстве погиб военнослужащий одной из механизированных бригад, подразделение которой расположено недалеко от населенного пункта Крымское Луганской области", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. С начала суток уже зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ, при которых противник использовал крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, БМП и минометы калибра 120 мм.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, Луганская область, гибель, растяжка, военный
 
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