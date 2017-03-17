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Плотницкий намерен усилить свое влияние на коллективы "национализированных" предприятий "ЛНР"

17.03.2017 11:46
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Плотницкий намерен усилить свое влияние на коллективы "национализированных" предприятий "ЛНР"
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий принимает меры по усилению своего влияния на трудовые коллективы ведущих предприятий "ЛНР". Об этом в Facebook сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.
В частности, по словам Тымчука, Плотницкий отдал указание главе "Федерации профсоюзов ЛНР" О.К.Акимову установить прямой контроль над работниками ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Алчевсккокс". 
"В рамках данной инициативы на ПАО "АМК" создана подчиненная "ФП ЛНР" т.н. "профсоюзная организация", руководителем которой назначен бывший боевик "2-го АК ЛНР" А. Белый", - сообщил Тымчук.

Фото: https://uk.wikipedia.org/

Теги: Донбасс, предприятие, влияние, ЛНР, Плотницкий
 
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