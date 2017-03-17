В оккупированном Луганске предприняли неудачную попытку покушения на "военного комиссара2

17.03.2017 14:26

Вчера в оккупированном Луганске была совершена попытка покушения на «военного комиссара» «ЛНР».

В украинской разведке отмечают: «16 марта в г. Луганск предпринята попытка покушения на т. наз. военного комиссара ЛНР полковника И. Маршубу с использованием взрывного устройства, что связано с преступным бизнесом «комиссара».