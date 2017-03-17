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В результате обстрела опорного пункта ВСУ на Луганщине погибли двое украинских военных, четверо ранены

17.03.2017 06:58
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В результате обстрела опорного пункта ВСУ на Луганщине погибли двое украинских военных, четверо ранены

Боевики незаконных вооруженных формирований из 82-мм минометов обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, расположенный вблизи н.п. Лобачёво Луганской области, сообщает пресс-центр АТО.

 "Два военнослужащих погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, гибель, обстрел, боевики
 
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