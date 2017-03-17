В результате обстрела опорного пункта ВСУ на Луганщине погибли двое украинских военных, четверо ранены

17.03.2017 06:58

Боевики незаконных вооруженных формирований из 82-мм минометов обстреляли опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, расположенный вблизи н.п. Лобачёво Луганской области, сообщает пресс-центр АТО.

"Два военнослужащих погибли и четверо получили ранения", - говорится в сообщении.