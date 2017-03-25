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Полиция разыскала северодонецких "Ромео" и "Джульетту", которые сбежали из дома ради любви
15-летняя девушка и 17 летний парень ради любви покинули свои дома, и вместе с 12-летним товарищем решили начать самостоятельную жизнь в другом городе. Сотрудники полиции нашли беглецов, доставили их домой и передали родителям. Жертвами преступления дети не стали.
Об этом корреспонденту tribun.com.ua рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Луганской области.
24 марта в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что 22-го марта несовершеннолетняя девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась. К родителям немедленно выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной полиции.
В ходе первоочередных оперативно-розыскных мероприятий установили, что девушка с двумя своими товарищами 17 и 12 лет ушла из дома 22 марта примерно в 15 часов. Она оставили родителям прощальную записку, где говорилось о том, что она не вернется домой, потому что хочет и готова начать жизнь с новой семьей.
Полицейские объявили розыск несовершеннолетних. 25 марта на блокпосту возле с. Муратово при проверке документов, дети были установлены. В настоящее время сотрудники полиции доставили беглецов домой и передали родителям.
Все это время, до момента отъезда из города, "троица" находилась в с. Сиротино, в заброшенном доме. Жертвами преступления дети не стали.
Теги: Донбасс, Северодонецк, Ромео и Джульетта
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