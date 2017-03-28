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«Русский мир» в «ЛНР» идет к безумию
Политика «русского мира» на территории оккупированной Луганщины все больше и больше продвигается к безумию.
Теперь среди местных жителей ОРЛО распространяются слухи о большом количестве в городе Луганске «укроДРГ» из числа «НАТОвцев-бЕндеровцев». Чтобы люди меньше ходили по улицам, им рекомендуют сидеть дома. Это же смешно, даже если там присутствуют наши ребята, они местных жителей не трогают. Им нужны русские и предатели Украины. Они действуют профессионально и работают тихо как лифт.
Образ «карателя ВСУ» постоянно поддерживается все новыми сказками о «изощренных садистах». Новым старым мейнстримом в этом направлении есть муссирование темы использования ВСУ фосфорных снарядов против защитничков «молодой республики» и гражданского населения. Клепают какие-то сюжеты с кадрами из Сирии. Ихние «СМИ» утверждают, что такие «бесчеловечные акты возмездия» даже зафиксированы представителями ОБСЕ. На днях туда должны приехать «светила русской журналистики». Так что ждем очередного «шедевра» пропагандонов, а местные это съедят как правду.
В то время, когда людям пудрят мозги параллельной реальностью, русские военные продолжают укреплять свои позиции в «ЛНР». Мои знакомые с той стороны говорят, что русские специалисты-связисты с «2 АК ЛНР» заняты решением глобального технического вопроса - создания прямого канала связи с командованием Южного военного округа ВС России, а временно исполняющий обязанности начальника связи русских войск в ОРЛО майор Ильин лично контролирует этот процесс.
Это делается для того, чтобы поддерживать непосредственную связь со своими кураторами, минуя все инстанции квазигосударства. И вроде, никто Минские договоренности не нарушает. И в тоже время все резервы «ополченцев» из Южного округа ВС России готовы в очередной раз оказать «братскую» помощь Донбассу. Ведь, по словам русских пропагандистов, в Украине идет «гражданская война» и никаких русских военных на территории «ЛНР» нет.
Источник Трибун.
Теги: политика, Донбасс, мир, русский, ЛНР
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