- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый21:04
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко14:25
- В Минобороны подтвердили потери сил АТО за сутки: Четверо раненых бойцов14:06
- Боевики ЛНР меняют боеприпасы на водку: в разведке рассказали подробности13:05
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
Енакиевский врач-переселенец Александр Чернов опубликовал в соцсети объявление, которое ныне распространяется по лечебным учреждениям террористической "ЛНР".
В тексте обращения говорится о том, что на оккупированной территории значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация по туберкулезу, поэтому пациентам лечебных заведений, в особенности беременным, необходимо "настойчиво" пройти флюораграфию, передает "Диалог. UA".
Вот что пишет по этому поводу в Facebook Александр Чернов.
"Наконец-то руководство оккупированной Луганщины вынуждено признать эпидемию туберкулеза.Оттягивали долго, да и сейчас еще лишь на уровне не официальных заявлений, и подобных (фото!) - "рекомендаций" "категориям риска", в том числе беременным. Насколько известно (уверен, не только мне), в ДэНэРэ ситуация едва ли не хуже! Так что, там подобные "рекомендации" вот-вот появятся - негласно на уровне "инструкций" из МОЗа они даны по женским консультациям уже минимум полгода.
В частности, по роддомам моего родного Енакиево за 2016 год из 650 родильниц наличием ТБС отметились минимум 25. При Украине и в среднем 1100 родах в год это число сравнимое за весь период 2008-2013 годов! Флюорография для плода реально, не критично, но вредна!
Как врач, не чуждый легочным патологиям, "разумно" могу лишь рекомендовать беременным на сроках 32+ недель: если пульмонолог или гинеколог ненастойчиво "рекомендуют рентген" - узнайте о возможности сделать сначала анализ мокроты (выявляемость весьма высока, ниже чем при флюорограме, но не критично!).
И лишь если - требуйте осмотра и "направления" на рентген именно от пульмонолога(!) - он выпишет "направление" и вы не собираетесь рожать еще минимум 4-5 недель (при сроке 36+ недель уже и идти не рекомендую! - после родов сделаете!) - лишь тогда идите на флюорографию.
Данные "рекомендации" касаются лишь случаев с "подозрением на туберкулез". При наличии симптомов пневмонии - ситуация другая и с диагностикой и началом лечения, в интересах и матери, и плода медлить не стоит!"
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, туберкулез, эпидемия, ЛНР
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый21:04
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- В Авдеевке электрики начали ремонт ЛЭП15:25
- В 2016 году на переселенцах Пенсионный фонд сэкономил 13,5 млрд грн15:05
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В апреле украинцы станут свидетелями трех необычных астрономических явлений09:55
- Пенсии по-новому: названа главная проблема09:42
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- У НАБУ перевірять, чи причетне керівництво Нацбанку до переведення мільярдів гривень за кордон09:20
- Новый израильско-украинский клип набрал 5 млн просмотров в YouTube09:00
- Пограничники не пустили в Украину известную российскую юмористку08:46
- Эксперт рассказал, как Москва опять обманула украинцев08:23
- Умер известный украинский шоумен08:10
- Луценко відмовляється від контрольної функції ГПУ над НАБУ07:57
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Головная боль: как избавиться - народное средство20:42
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
- На станции Байрак под Горловкой уничтожены техника и десяток боевиков
- На КПВВ в Донбассе у многих автомобилистов возникли проблемы - "Донбасс SOS"
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье