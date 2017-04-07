Боевики снова сорвали разведение сил и военной техники у Станицы Луганской

07.04.2017 08:27

Незаконные вооруженные формирования ОРЛО очередной раз сорвали разведение сил и средств, которое должно было состояться на участке №1 Станица Луганская. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр АТО, со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Украинская сторона СЦКК очередной раз вынуждена констатировать, что несмотря на показательные действия НВФ ОРЛО, в отношении "готовности" к отведению сил и средств на участке разведения №1 "Станица Луганская", которые 6 апреля были освещены средствами массовой информации РФ и ОРЛО, боевики на самом деле имели цель обвинить украинскую сторону в невыполнении Минских соглашений", — говорится в сообщении.

Учитывая то, что режим полной тишины на участке №1 фиксировался уже более четырех суток, штабом АТО 6 апреля была проведено координационное совещание по вопросам разведения сил и средств, которое могло произойти уже 9 апреля.

Вопреки этому, 6 апреля в период с 20:05 до 20:40 НВФ ОРЛО со стороны населенного пункта размещенного на Горе князя Игоря, осуществили обстрел участка разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская с применением крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Этот факт свидетельствует о намеренном и подлом срыве боевиками разведения сил и средств на указанном участке, подчеркнули в СЦКК.

Сообщается, что украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских соглашений, в том числе Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, который подписан 21 сентября 2016 года и неотступно выполнять все взятые на себя обязательства.