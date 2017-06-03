- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- Первые шаги в Северской громаде09:02
- Сводка: оккупанты 31 раз обстреляли наши позиции, в ход пустили тяжелое артиллерийское вооружение, - штаб АТО19:48
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»18:15
- ГРОМАДАМ НА ДОНБАССЕ ДАДУТ ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ14:57
- В штабе АТО сообщили о резкой активизации военных действий на Донбассе12:10
- Эксперт дал прогноз по аннексии РФ оккупированного Донбасса09:20
- У "Океана Эльзи" возникла проблема с концертом на Донбассе08:25
- Боевики «ЛНР» устроили массовое ограбление местных жителей08:12
Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України
3 червня у місті Рубіжне відбувся «Форум земляків», організований у рамках проекту «Луганщина у нас одна» до 79-ї річниці утворення Луганської області та спрямований на створення партнерських відносин між громадськими об’єднаннями, асоціаціями, іншими інститутами громадянського суспільства та органами державної влади.
У Форумі взяли участь голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, а також головиобласних асоціацій органів місцевого самоврядування, промисловців, фермерів, освітян, працівників та аматорів сфери культури, фізичної культури і спорту, Українського лікарського товариства, Центру молодіжних ініціатив,молодіжної ради, об’єднання організацій для громадян з особливими потребами та ін.
На Форумі виступили Герой України, Генеральний директор акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» Тарас Шевченко, Герой України, Заслужений працівник сільського господарства України Іван Запорожець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Московченко, Заслужений журналіст України Тетяна Дейнегіна, заступник голови Луганського земляцтва у Києві Сергій Давидов, Генеральний директор Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання «Імпульс» Володимир Єлісєєв.
Знані луганчани обговорили перспективи сталого розвитку області, її інвестиційної та соціально-культурної привабливості, забезпечення миру та злагоди, шляхи налагодження комунікативного зв’язку між органами влади та підприємствами, установами, організаціями недержавної форми власності.
Юрій Гарбуз запропонував делегувати частину своїх повноважень професійним асоціаціям.
Тому підсумком дискусії стало укладання ініційованого громадськістю Меморандуму про партнерство та співробітництво між Луганською обласною державною адміністрацією та неурядовими організаціями.
Підписання цього документу сприятиме розвитку соціального діалогу на територіальному рівні та дозволить втілити ряд ефективних форм співпраці та забезпечити участь громадськості в реалізації державної політики у багатьох сферах, а саме – у розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, фізичної культури і спорту, підприємництва та підтримки молоді.
Згідно з ним сторони взяли на себе низку зобов’язань.
Зокрема, це взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах адміністрації та керівних органах неурядових організацій. Також вони проводитимуть спільну роботи з розробки і прийняття нормативно-правових та регуляторних актів, які мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян,проектів програм соціально-економічного розвитку, регіональних цільових програм, звітів про їх виконання. Для розгляду проблемних питань у різних сферах діяльності планується створення ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами державної влади та неурядовими організаціями шляхом формування відповідних узгоджувальних комісій.
Тож спільні зусилля громадськості, бізнесу і влади повинні сформувати для Луганщини нові можливості розвитку по різних напрямах.
Источник: loga.gov.ua
Теги: Донбасс, президент, закон, образование
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Мариуполе полиция и Нацгвардия остановили прорыв диверсантов через блокпост 09:40
- В оккупированной Горловке убили молодого таксиста09:21
- Первые шаги в Северской громаде09:02
- В секторе «Мариуполь» боевики использовали «Град» 12:40
- Тымчук узнал об угрозе вспышки смертельной болезни на оккупированном Донбассе12:20
- Harley-Davidson отзывает 57 тыс. мотоциклов12:00
- Лакмусовые санкции: почему плачут по российским сетям?11:40
- Боевики нанесли удар по пограничникам11:20
- СТАЛА ИЗВЕСТНА СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 6 ИЮНЯ11:05
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- В Авдеевке осталась тысяча кубометров воды10:40
- Что будет с долгами по зарплате Донбасса10:20
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя10:00
- В Украине появилась вторая «полиция»: у нее есть право бить и задерживать11:00
- Каждый третий в Украине умрет в муках от рака, выпрашивая обезболивающие, - Комаровский08:32
- Прогноз на лето: получим безвиз, будем больше платить за коммналку, пенсионная реформа и продажа земли08:30
- "Простите, что родились в Донецках": журналист-переселенец ответил "белому господину"08:15
- Каким диагнозам гинеколога нельзя верить: 10 коммерческих обманов07:49
- 8 УСЛУГ В ПОЕЗДЕ, О КОТОРЫХ НЕ ЗНАЕТ 90% ПАССАЖИРОВ07:34
- 17 продуктов, способных убить человека07:07
- Сколько пациент заплатит за операцию и сколько денег с этого получит врач?06:50
- 10 советов, как стать общительным и харизматичным20:30
- Ефективна і проста дієта -520:15
- Беженец из "ДНР" в Красноярске убил жену и маленькую дочку, а потом покончил с собой
- "Урка с зоны и бандит". Генерал-разведчик рассказал, как Путин относился к Януковичу
- Украинцев начали лишать субсидий: как не остаться без льгот
- Троица 2017: какого числа и что нельзя делать в этот день
- 4 части тела, которые никогда не следует трогать руками!
- Морской отдых в «ДНР»: Бюджетно – в «курятниках», а все остальное – дорого и долго
- Ярош: ВСУ по силам провести мгновенную военную операцию по освобождению Донбасса от боевиков "ДНР" и "ЛНР"
- Боевик "ДНР" пожаловался, что ему не платят украинскую пенсию
- Штормовое предупреждение: украинцев предупредили об опасности
- Словно в СССР: американские журналисты развенчали пропаганду «Л/ДНР»