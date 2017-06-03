Президент підписав Закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

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03.06.2017 16:50

3 червня у місті Рубіжне відбувся «Форум земляків», організований у рамках проекту «Луганщина у нас одна» до 79-ї річниці утворення Луганської області та спрямований на створення партнерських відносин між громадськими об’єднаннями, асоціаціями, іншими інститутами громадянського суспільства та органами державної влади.

У Форумі взяли участь голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, а також головиобласних асоціацій органів місцевого самоврядування, промисловців, фермерів, освітян, працівників та аматорів сфери культури, фізичної культури і спорту, Українського лікарського товариства, Центру молодіжних ініціатив,молодіжної ради, об’єднання організацій для громадян з особливими потребами та ін.

На Форумі виступили Герой України, Генеральний директор акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат» Тарас Шевченко, Герой України, Заслужений працівник сільського господарства України Іван Запорожець, Заслужений діяч мистецтв України Володимир Московченко, Заслужений журналіст України Тетяна Дейнегіна, заступник голови Луганського земляцтва у Києві Сергій Давидов, Генеральний директор Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання «Імпульс» Володимир Єлісєєв.

Знані луганчани обговорили перспективи сталого розвитку області, її інвестиційної та соціально-культурної привабливості, забезпечення миру та злагоди, шляхи налагодження комунікативного зв’язку між органами влади та підприємствами, установами, організаціями недержавної форми власності.

Юрій Гарбуз запропонував делегувати частину своїх повноважень професійним асоціаціям.

Тому підсумком дискусії стало укладання ініційованого громадськістю Меморандуму про партнерство та співробітництво між Луганською обласною державною адміністрацією та неурядовими організаціями.

Підписання цього документу сприятиме розвитку соціального діалогу на територіальному рівні та дозволить втілити ряд ефективних форм співпраці та забезпечити участь громадськості в реалізації державної політики у багатьох сферах, а саме – у розвитку місцевого самоврядування, освіти, культури, фізичної культури і спорту, підприємництва та підтримки молоді.

Згідно з ним сторони взяли на себе низку зобов’язань.

Зокрема, це взаємне представництво у консультативно-дорадчих органах адміністрації та керівних органах неурядових організацій. Також вони проводитимуть спільну роботи з розробки і прийняття нормативно-правових та регуляторних актів, які мають важливе суспільне значення і стосуються прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян,проектів програм соціально-економічного розвитку, регіональних цільових програм, звітів про їх виконання. Для розгляду проблемних питань у різних сферах діяльності планується створення ефективного механізму налагодження партнерських відносин між органами державної влади та неурядовими організаціями шляхом формування відповідних узгоджувальних комісій.

Тож спільні зусилля громадськості, бізнесу і влади повинні сформувати для Луганщини нові можливості розвитку по різних напрямах.

Источник: loga.gov.ua