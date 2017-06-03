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Архив - Луганская область

За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный

03.06.2017 21:10
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За день боевики совершили 19 обстрелов, ранен военный

Несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы прифронтового населенного пункта.

С начала дня, 3 июня 2017 года, поддерживаемые Россией боевики на Донбассе по состоянию на 18:00 совершили 19 обстрелов позиций сил антитеррористической операции, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинскими защитниками. Подразделения российско-террористических войск продолжают применять оружие, в том числе и запрещенное Минскими договоренностями. С начала суток боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. Несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы прифронтового населенного пункта", - говорится в вечерней сводке пресс-центра.

По данным ведомства, террористы снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки: одна мина разорвалась во дворе местной школы №1 в микрорайоне Солнечный, еще две - возле жилого дома в переулке Западный, в результате чего была ранена местная жительница.  

"В результате боевых действий сегодня один украинский военнослужащий получил ранения", - констатировали в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли школу и жилой район Красногоровки (Донецкая область) из запрещенного минскими соглашениями оружия, в результате чего ранена местная жительница.

Источник: rbc.ua





Теги: Донбасс, ранение, боевики, обстрелы
 
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