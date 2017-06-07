«ЛНР» защитила Луганск от трамвая

07.06.2017 06:38

Свершилось! Луганск наконец-то стали освобождать от трамвайных рельс. Три года этот атрибут бандеровского фашизма мозолил глаза защитникам города, и вот, наконец, дошел черед и до них. Недолго осталось проклятым железкам врезаться в луганскую землю! Не дрогнула рука освободителей.

Выкуси, Потрошенко! Вот вам, гады бандеровские! Спасибо деду за победу!

Хитрый план Путина — выкопать и распилить трамвайные рельсы, чтобы по ним в город не ворвались НАТОвские бронепоезда

На трамваях будете в своем Львове кататься, жалкие майдауны. Луганск — русский город!

Источник блог Дениса Казанского.