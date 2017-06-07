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На Донбассе ликвидирован боевик "202-й"
07.06.2017 12:07
Уроженец Челябинска (РФ) Александр Симонов воевал на Донбассе против сил АТО с первых дней начала конфликта. Наемник был знаком с Губаревым, "служил" в "Призраке" ныне покойного Мозгового, а позже в других подразделениях группировки "ЛНР".
По информации соцсетей, оккупант уже получал ранение, но это его не остановило.
5 июня боевик был ликвидирован.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, ЛНР
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