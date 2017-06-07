В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков

07.06.2017 19:17

Известный блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что в больнице оккупированного Стаханова отменили все плановые операции до понедельника, так как медики ждут более 20 раненых боевиков.

Чернов отмечает, что троих боевиков, раненых сегодня в результате боевых действий, уже привезли.