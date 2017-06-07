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Архив - Луганская область

В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков

07.06.2017 19:17
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В Стаханове готовят больницы для раненых боевиков

Известный блогер и врач из Енакиево Александр Чернов на своей странице в соцсети сообщил, что в больнице оккупированного Стаханова отменили все плановые операции до понедельника, так как медики ждут более 20 раненых боевиков.
Чернов отмечает, что троих боевиков, раненых сегодня в результате боевых действий, уже привезли.



Теги: Донбасс, Стаханов, больницы, боевики
 
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