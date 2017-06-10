Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»

10.06.2017 18:50

Во время пресс-конференции в Лисичанске лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук оценил уровень дорог Луганской области.

«Последний раз мы выступали на площади лет 5 назад, теперь — на стадионе. Многовато изменилось с тех пор, как вы понимаете, в частности дорога, которая ведет сюда. Мы хотели раньше приехать, но вы сами знаете, как сюда добираться. Я так понимаю, что высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они машинами ехали», — сказал он.

Источник: farwater.net