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Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»

10.06.2017 18:50
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Вакарчук о дорогах на Луганщине: «Высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они тоже на машинах ехали»

Во время пресс-конференции в Лисичанске лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук оценил уровень дорог Луганской области.

«Последний раз мы выступали на площади лет 5 назад, теперь — на стадионе. Многовато изменилось с тех пор, как вы понимаете, в частности дорога, которая ведет сюда. Мы хотели раньше приехать, но вы сами знаете, как сюда добираться. Я так понимаю, что высокие гости сюда на вертолетах летают, а надо, чтобы они машинами ехали», — сказал он.

Источник: farwater.net



Теги: Донбасс, Луганск, Вакарчук, дороги
 
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