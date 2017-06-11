На Луганщине будет создан уникальный центр разминирования

11.06.2017 08:50

Создание центра гуманитарного разминирования стало темой конференции, которую в Северодонецке провели представители государственной службы ЧС и международные организации. Об этом сообщает телеканал ЛОТ.

Центр хотят создать на Луганщине. Сегодня на северодонецком полигоне спасателей области прошла конференция с международными профильными организациями. Пиротехники показали свои навыки по разминированию взрывоопасных предметов, и просили зарубежных доноров поддержать восстановление здания, где будет находиться уникальный для области центр разминирования.

Практически все необходимое для создания центра гуманитарного разминирования есть. Осталось только отремонтировать здание, в котором смогут разместиться сотрудники. Оно находится в Лисичанске. Это старая пожарная часть, которая пострадала в 2014 году во время боевых действий в городе. На ремонт необходимо более двухсот тысяч евро. Международные организации идею руководства спасателей Луганской области поддержали, но говорят, что нужно еще доработать некоторые нюансы по разработке центра гуманитарного разминирования. По их словам, они постараются найти и привлечь всевозможных доноров, которые помогут профинансировать ремонт здания.

Ранее сообщалось, что на Донетчине у ВСУ и ГСЧС для разминирования территории появятся помощники.