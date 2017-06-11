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Архив - Луганская область

Новый фотопроект стартовал в Лисичанске

11.06.2017 14:50
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Новый фотопроект стартовал в Лисичанске

В арт-центре краеведческого музея Лисичанска открылась масштабная фотовыставка. Об этом сообщила ТРК Акцент.

Планируется сделать на основе арт-центра целый фотопроект, к которому будут привлекаться как опытные, так и начинающие фотографы. На выставке были представлен снимки, выполненные в различных жанрах. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей Лисичанска. В перспективе на базе арт-центра планируется создание фотостудии.

Источник: farwater.net



Теги: Донбасс, Лисичанск, фото
 
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