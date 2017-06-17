- СБУ задержала спонсора «ЛНР»10:10
- В Горловке боевики массово выращивают коноплю и нанимают «на работу» бомжей08:30
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі20:50
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- Что рабочие в ОРДЛО получают вместо зарплаты (видео)15:48
- Мнение: Украина сможет вернуть оккупированные части Донбасса через 10 лет, а Крым - еще позже15:10
- МЕДИЦИНСКАЯ КАТАСТРОФА ДОНБАССА: В БОЛЬНИЦАХ НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ БОТУЛИЗМА07:47
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану08:50
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды19:55
СБУ задержала спонсора «ЛНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который способствовал деятельности террористической организации «ЛНР».
Правоохранителями установлено, что злоумышленник в 2015-2016 годах предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывание танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области задержали коллаборанта в одном из районов столицы, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Во время обысков по месту проживания и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам. Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, сейчас находится на рассмотрении в Тернопольском горрайсуде.
Злоумышленнику объявлено о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.
Источник: 0642.ua
Теги: Донбасс, Луганск, СБУ, ЛНР
- Луганские протестующие: "Тимошенко играет на камеру - с нами она ни о чём не договорилась" (ВИДЕО)
- По команде Ефремова сепаратисты захватывали Луганскую ОГА и СБУ
- В Донбасс привезли военную технику
- СБУ предотвратила незаконное получение из госбюджета почти 26 млн грн предприятием оккупированного Луганска
- Сколько стоит "воля народа": участники луганских пикетов получают "зарплату" (ВИДЕО)
- Пострадал из принципа: Добкин объяснил, почему его чуть не разорвала толпа (ВИДЕО)
- СБУ задержала спонсора «ЛНР»10:10
- В МАРИУПОЛЕ НА ВЗЯТКЕ "ПОГОРЕЛ" ПОЛИЦЕЙСКИЙ09:50
- Комиссия по распределению жилья в Краматорске ждет заявки от переселенцев09:36
- В Горловке боевики массово выращивают коноплю и нанимают «на работу» бомжей08:30
- РІДНИМ ЖІНКИ, ЩО ЗАГИНУЛА ПРИ ОБСТРІЛІ АВДІЇВКИ, РЕМОНТУЮТЬ ЖИТЛО 08:10
- Керамический бизнес в Славянске под угрозой07:30
- Експерт: існує лише два шляхи припинення війни на Донбасі20:50
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» К ВЕЧЕРУ 16 ИЮНЯ: ЧТО МЕНЯЕТСЯ20:15
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО19:45
- В Киеве задержан луганчанин-бизнесмен, поставлявший боевикам "ЛНР" спецтехнику - СБУ17:03
- СБУ задержала спонсора «ЛНР»10:10
- В МАРИУПОЛЕ НА ВЗЯТКЕ "ПОГОРЕЛ" ПОЛИЦЕЙСКИЙ09:50
- Комиссия по распределению жилья в Краматорске ждет заявки от переселенцев09:36
- Как работают военные парамедики на Донбассе09:11
- Українці стали менше народжуватись і більше вмирати08:50
- В Горловке боевики массово выращивают коноплю и нанимают «на работу» бомжей08:30
- РІДНИМ ЖІНКИ, ЩО ЗАГИНУЛА ПРИ ОБСТРІЛІ АВДІЇВКИ, РЕМОНТУЮТЬ ЖИТЛО 08:10
- В штабе блокады начинают активные действия и признают: украинцы из-за их действий потеряют работу07:50
- Керамический бизнес в Славянске под угрозой07:30
- Кабмин может перенести сроки увеличения минимального страхового стажа22:54
- Искусство отказа: успеха добиваются те, кто говорит «нет»17:20
- Хотите быстро избавиться от отеков и лишней жидкости? Тогда читайте!16:52
- Как начать все с нуля после поражения? 5 советов09:14
- Які хвороби лікує морська вода?08:20
- Ваше призвание по знаку Зодиака08:10
- Еда для загара: 12 продуктов, которые придадут идеальный тон коже07:06
- Мариупольцы прошли первые всеукраинские учения отрядов теробороны12:30
- Время платить, или Медицина будущего по-украински09:30
- В Украине резко увеличились показатели заболеваемости корью21:35
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- После разгрома на Бахмутской трассе больницы и морги "ДНР" переполнены трупами и ранеными боевиками: стало известно, как местные жители решили "добить" террористов
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона
- Всем украинцам приготовиться: всплыла шокирующая информация по окончанию АТО
- Россия выдвинула обвинения главарю «ДНР» Захарченко
- Як зміниться ситуація на Донбасі у разі введення воєнного стану
- Безвизовая Европа или Украинские курорты: сколько стоит недельный отдых
- Довели до ручки - рабочие Стахановского вагоностроительного завода просят у Плотницкого какой-нибудь еды