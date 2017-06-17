СБУ задержала спонсора «ЛНР»

17.06.2017 10:10

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бизнесмена, который способствовал деятельности террористической организации «ЛНР».

Правоохранителями установлено, что злоумышленник в 2015-2016 годах предоставлял в распоряжение незаконных вооруженных формирований собственную специализированную технику для строительства боевиками фортификационных сооружений, окапывание танков и военных транспортных средств на полигонах Луганской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области задержали коллаборанта в одном из районов столицы, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков по месту проживания и ведения хозяйственной деятельности луганчанина правоохранители изъяли документацию, наличные и банковские карточки, которые использовались его сообщниками для перечисления средств боевикам. Уголовное производство в отношении одного из них, открытое по ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, сейчас находится на рассмотрении в Тернопольском горрайсуде.

Злоумышленнику объявлено о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему соответствующей меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Источник: 0642.ua