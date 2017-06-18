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На Луганщине обнаружили 7 тысяч кустов конопли
18.06.2017 07:50
В Новопсковском районе полицейские обнаружили конопляное поле. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской области сообщает на своей странице в Facebook.
На Луганщине полиция обнаружила и ликвидировала целое поле конопли. Сегодня оперативники Новопсковского отдела полиции в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» на расстоянии примерно 1 км от улицы Московской в с. Белолуцк обнаружили поле дикорастущей конопли.
Полицейские вырвали около семи тысяч кустов конопли. Образцы будут направлены на экспертизу, а остальные — сожжены на месте.
Источник: farwater.net
Теги: Донбасс, Луганск, конопля, полицейский
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