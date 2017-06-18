На Луганщине обнаружили 7 тысяч кустов конопли

18.06.2017 07:50

В Новопсковском районе полицейские обнаружили конопляное поле. Об этом Главное управление Национальной полиции в Луганской области сообщает на своей странице в Facebook.

На Луганщине полиция обнаружила и ликвидировала целое поле конопли. Сегодня оперативники Новопсковского отдела полиции в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак» на расстоянии примерно 1 км от улицы Московской в с. Белолуцк обнаружили поле дикорастущей конопли.

Полицейские вырвали около семи тысяч кустов конопли. Образцы будут направлены на экспертизу, а остальные — сожжены на месте.

Источник: farwater.net