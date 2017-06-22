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Міни-жаби та снаряди виявили у районі АТО
Поблизу Сватового Луганської області правоохоронці виявили 6 протипіхотних вистрибуючих мін, а також артилерійський і танковий снаряди. Про це передає УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"СБУ виявила у районі АТО міни-жаби та снаряди", - йдеться у повідомлені.
Поблизу Сватового Луганської області співробітники СБУ спільно з рятувальниками ДСНС і військовослужбовцями ЗСУ виявили шість протипіхотних вистрибуючих мін ОЗМ-72, а також артилерійський і танковий снаряди.
Боєприпаси передано для знищення одному із підрозділів ДСНС.
На місці обстрілу селища Новолуганське Донецької області правоохоронці виявили 30-міліметровий постріл до гармати з БМП-2. За висновками експертів постріл виготовлений у 2008 році та не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.
В обох випадках тривають невідкладні слідчі дії.
Источник: region.unn.ua
Теги: Донбасс, Луганск, мины, Сватово
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