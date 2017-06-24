В Луганской области бойцы ВСУ построили мост для местных жителей

24.06.2017 19:52

Военные инженеры ВСУ на одном из участков реки Северский Донец, около села Крымское Луганской области построили для местных жителей временную понтонную переправу, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что таким образом военные удовлетворили просьбы местных властей по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в этом районе.

Следует отметить, что ранее людям приходилось искать через реку объезды, а также обходили некоторую часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас подконтрольна сепаратистам.

Новая переправа имеет длину около 70 м, а также оснащена повышенной грузоподъемностю