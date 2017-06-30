На Донбассе боевиков убивает жара – разведка

30.06.2017 12:58

Боевики несут небоевые потери из-за глупости своих командиров. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Еще одной причиной, отметили в ведомстве, является некачественное укомплектование подразделений личным составом, в т.ч. непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья лицами.

"Во 2-й отдельной мотострелковой бригаде (Луганск) из-за длительного содержания в строю личного состава в условиях жары один военнослужащий умер, еще один попал в реанимационное отделение лечебного заведения", – констатировали в разведке.