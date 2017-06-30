Последние новости раздела
- На Донбассе боевиков убивает жара – разведка12:58
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба12:41
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату12:19
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной12:01
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах11:21
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе10:59
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание07:29
- Из-за непогоды в Кременной затопило автостанцию, оборвало провода в Сиротино 22:07
- На Луганщине пьяный конфликт между отцом и сыном закончился поножовщиной21:50
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
На Донбассе боевиков убивает жара – разведка
30.06.2017 12:58
Боевики несут небоевые потери из-за глупости своих командиров. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Еще одной причиной, отметили в ведомстве, является некачественное укомплектование подразделений личным составом, в т.ч. непригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья лицами.
"Во 2-й отдельной мотострелковой бригаде (Луганск) из-за длительного содержания в строю личного состава в условиях жары один военнослужащий умер, еще один попал в реанимационное отделение лечебного заведения", – констатировали в разведке.
Теги: Донбасс, реанимация, жара, ГРУ, ЛНР, боевики, потери
Читайте также:
- Очень смешная новость из ЛНР
- "Бойтесь и ждите": Турчинов прокомментировал возможную причастность Украины к ликвидации ключевых боевиков на Донбассе
- На переднем крае в зоне АТО террористы продолжают минировать местность и устанавливать новые огневые точки
- Кто за что воюет и кому как платят - военный эксперт о зарплатах военных ВСУ и боевиков
- Донбасские боевики шантажируют Украину пленными
- Плотницкий обещает разобраться с луганчанами за поездки в Станицу
- На Донбассе боевиков убивает жара – разведка12:58
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба12:41
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату12:19
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной12:01
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах11:21
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе10:59
- Сильный взрыв в оккупированном Донецке в здании университета торговли: Басурин истерично вопит о диверсии, главарь "ДНР" Захарченко пока молчит. Видео08:44
- В Мариуполе погиб парень, пытавшийся спрыгнуть с моста на вагон поезда 07:59
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание07:29
- Из-за непогоды в Кременной затопило автостанцию, оборвало провода в Сиротино 22:07
- На Донбассе боевиков убивает жара – разведка12:58
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба12:41
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату12:19
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной12:01
- Путин переходит к новым методам войны против Украины11:41
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах11:21
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе10:59
- Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи10:39
- Организаторы "Евровидения" приняли решение о санкциях к Украине10:21
- "Он там старается-старается, а вместо спасибо - ведро грязи", - "фронтовик" повідомив, що Аваков хоче у відставку10:01
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- Сенсационный разгром Кремля: Финляндия оставила гордость Путина, флот России в Крыму, без электричества
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе