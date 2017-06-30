Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба

30.06.2017 12:41

"Отпускник" воевал в составе бандитского формирования террористической "ЛНР". Российский наемник был ликвидирован ВСУ в зоне АТО на Луганщине, около Желобка. Террорист по кличке Алекс родом из российского Кирова, его фотографии опубликовали в Twitter на странице "Х*евый Киев, сообщает "Диалог.UA".

"Свежая несвежая русня Александр Щерба из Кирова. Зашкварен на неделе под Желобком", - сказано в подписи к опубликованным кадрам.

Напомним, что ранее стало известно о том, что взятый в плен украинскими военными российский контрактник Агеев не увольнялся из рядов ВС РФ и на момент взятия в плен был действующим военным, о чем рассказала мать российского террориста.

Добавим также, что после блестящей операции ВСУ под Желобком украинские защитники уничтожили еще две пророссийские группировки террористов.