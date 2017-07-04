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На Луганщине запускают производство аммиачной селитры

04.07.2017 08:19
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На Луганщине запускают производство аммиачной селитры

Северодонецкое объединение «Азот» собирается выпускать аммиачную селитру.
На данном этапе производиться оценка квалификации сотрудников, проверка оборудования и энергетического обеспечения. В конце июля можно ожидать первую партию минеральных удобрений.
Запуск этой лини производства, стал возможен при сотрудничестве городских общественных организаций и администрации Луганской ОГА, - пресс-служба Луганской ОГА.

Источник Трибун



Теги: Донбасс, Северодонецк, производство, селитра
 
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