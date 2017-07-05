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Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка

05.07.2017 14:31
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Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка

Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в социальной сети опубликовало последние новости из жизни террористов "ЛНР". Из-за острой нехватки денег и урезанного "бюджета" им приходится прибегать к вооруженным грабежам. Одно из таких преступлений было совершено в оккупированной Кадиевке, когда группа террористов ограбила свой же бронированный автомобиль, перевозивший деньги, сообщает "Диалог.UA".

В результате перестрелки два террориста были ликвидированы на месте. Разведка сообщает, что инцидент произошел с участием подразделения 6-го отдельного мотострелкового полка. Бронированный автомобиль вез в этот же полк месячную зарплату террористам. Преступники для вооруженного ограбления тоже использовали бронированное авто. Итог: кассир и водитель погибли на месте, а деньги были похищены. Также стало известно, что офицеры из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты ограбили в Новоазовске несколько гражданских.



Теги: Донбасс, ограбление, преступление, зарплата, ЛНР, террористы, ГУР
 
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