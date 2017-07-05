- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский12:26
- Хроника АТО: за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе09:49
- "Они очень отличаются от "ЛНР" и "ДНР"": бойцы АТО рассказали, что на позициях "ЛНР" под Крымским увеличилось количество кадровиков РФ08:59
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву07:29
- Нужно дать ВСУ свободу действий, и российские оккупанты на Донбассе будут раздавлены! - боец АТОТ21:58
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- Какую тактику Россия использует на Донбассе19:29
- "Срочно все за билетами! Самолеты будут вылетать из Донецкого аэропорта, а принимать их будет аэропорт Луганска", – известный блогер высмеял "авиасообщение" между "ДНР/ЛНР"17:29
Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка
Главное управление разведки Минобороны Украины на своей странице в социальной сети опубликовало последние новости из жизни террористов "ЛНР". Из-за острой нехватки денег и урезанного "бюджета" им приходится прибегать к вооруженным грабежам. Одно из таких преступлений было совершено в оккупированной Кадиевке, когда группа террористов ограбила свой же бронированный автомобиль, перевозивший деньги, сообщает "Диалог.UA".
В результате перестрелки два террориста были ликвидированы на месте. Разведка сообщает, что инцидент произошел с участием подразделения 6-го отдельного мотострелкового полка. Бронированный автомобиль вез в этот же полк месячную зарплату террористам. Преступники для вооруженного ограбления тоже использовали бронированное авто. Итог: кассир и водитель погибли на месте, а деньги были похищены. Также стало известно, что офицеры из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты ограбили в Новоазовске несколько гражданских.
Теги: Донбасс, ограбление, преступление, зарплата, ЛНР, террористы, ГУР
- Надоело! Правэкс-Банк "бомбанули" по кругу
- Кто за что воюет и кому как платят - военный эксперт о зарплатах военных ВСУ и боевиков
- Террористы «лнр» не хотят «индивидуальной» амнистии, требуют «всеобщую»
- Реалии ЛНР: грабь награбленное
- На Луганщине СБУ разоблачила сеть террористов «ЛНР» (ВИДЕО)
- Ограбление "Ощадбанка". Преступникам хватило трех тысяч
- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Бандформирования "ДНР" держат наготове шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика": ОБСЕ13:16
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский12:26
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение11:34
- В центре Мариуполя разлегся Гарфилд10:43
- Коты российское молоко даже брезгуют пить: как бы ни старались террористы "ДНР", в оккупированном Донецке все равно большой спрос на украинские продукты10:16
- Хроника АТО: за прошедшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе09:49
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» 5 ИЮЛЯ РАННИМ УТРОМ09:16
- В Киеве живет наибольшее число переселенцев15:21
- Клон вируса-вымогателя WannaCry атаковал Китай15:10
- День розіп’ятого мальчіка14:57
- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Бандформирования "ДНР" держат наготове шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика": ОБСЕ13:16
- Все легковые авто Volvo будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами.12:51
- “Кремль превратил Донбасс в черную дыру: людей загнали в гетто, вырощена новая быдло-элитка”, - прозревший боевик "ДНР" Тинянский12:26
- Россия продлила ответные санкции против Украины11:59
- День розіп’ятого мальчіка14:57
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Как малый бизнес Луганщины развивается несмотря ни на что. ВИДЕО11:13
- Чтобы рыбалка была удачной! Народные приметы о рыбалке09:24
- Чи існує сепаратизм на Донбасі08:34
- Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО22:15
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО