- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- Пьяная охрана Захарченко напала на рядовых российских наемников: пострадавшим приказали терпеть и забыть об инциденте - разведка14:12
- Кремль продолжает зачистку террористов "Л/ДНР": российский суд "закроет" боевика из "Спарты" Михаила Силашко - подробности13:31
В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека
Валентина Ткаченко в кресло "министра" "ЛНР" села после того, как ее предшественница, скандалистка Леся Лаптева, загремела "на подвал" за крупные хищения и вывод денег из РФ на счета своих благотворительных фондов. Отжав у Лаптевой большую часть имущества и фондов, ей позволили сбежать из "ЛНР", и теперь сепаратистка спокойно живет в РФ. Над Ткаченко тучи стали сгущаться в прошлом году, когда появились слухи об ее аресте, сообщает "Диалог.UA".
В декабре 2016 года в Сети появлялись неоднократные сведения о том, что ставленница экс-"регионала" Ефремова и такая же ярая сторонница федерализации, как и он, Ткаченко может сесть "на подвал" как минимум на 10 лет, при этом возможности скрыться из города у "министра" на тот момент не было.
На Ткаченко почти год назад, как утверждали источники, поступил "заказ" от "власти" "ЛНР", и проверка якобы обнаружила, что "министр" причастна к хищению бюджетных средств. Потом эту информацию "замяли", и Ткаченко осталась при должности. Но недавно главарь "ЛНР" Плотницкий по-тихому уволил Ткаченко и сразу же на ее место назначил нового "министра", пока и.о.
Им стал Сергей Цемкало, занимавший должность "начальника управления" общего среднего и дошкольного образования "министерства образования и науки" "ЛНР".
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, увольнение, отставка, ЛНР, Плотницкий
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО
- Мнение политолога: с Плотницким разобрались свои
- Луганские заводы продолжают разбирать и вывозить в Россию
- В Луганске прогремели два взрыва
- В "МГБ ЛНР" массовые увольнения, - ИС
- Лавров прокомментировал решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Самые горячие точки Донбасса 11 июля: интерактивная карта боев и обстрелов15:09
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"14:51
- Российским военным на Донбассе принудительно выдают паспорта «ДНР» - ГУР14:29
- В оккупированном Луганске очередная громкая отставка: Плотницкий неожиданно уволил ставленницу экс-"регионала" Ефремова Валентину Ткаченко и тут же назначил на ее место своего человека18:42
- Возле Станицы Луганской ОБСЕ заметила грузовики боевиков с оружием18:17
- Черные пояса и отточенные приемы самозащиты не спасли российских каратистов от ограбления в Грузии17:51
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО17:29
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену17:09
- Летчики-истребители ВСУ на Су-27 покажут фигуры высшего пилотажа на "The Royal International Air Tattoo - 2017"16:48
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 11 ИЮЛЯ16:29
- "Придет сын - забудем все эти неурядицы и будем смеяться!” - циничное заявление матери пленного боевика "ДНР"16:12
- Украинцам рассказали, чем кормят солдат НАТО15:50
- Злые. Наверное, в "Швейцарии" их совсем не кормят, и там все плохо: как пенсионеры "ЛНР" брали штурмом банк в мирной Станице Луганской15:31
- Путина будут судить посмертно09:50
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну06:58
- Найбільш шкідливі напої для серця13:43
- 10 психологических причин лишнего веса09:15
- Каждому свое: диета для каждого знака зодиака. Вселенная поможет вернуть былые формы!08:45
- Как произвести хорошее впечатление при знакомстве? 7 советов08:10
- Почему нельзя мыть посуду в гостях07:53
- Три небезпечні і маловідомі фобії07:25
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- Тиллерсон рассказал, что будет с Донбассом после провального "Минска"
- Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- На ДНРовщине зреет бунт: Пусть Украина по телевизору увидит, до чего людей довели бандиты
- Украинцам приготовили новую налоговую «удавку»
- Порошенко назвал пять условий, которые должна выполнить Москва для урегулирования ситуации на Донбассе
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- В СНБО решили не останавливаться на запрете соцсетей
- Во время "плотских утех" террористы псевдореспублики "ДНР" подорвались на минах
- России дали слишком много времени для прекращения войны на Донбассе - Путин не будет выполнять "Минск", пока не заплатит высокую цену